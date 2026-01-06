#Казахстан в сравнении
Мир

Серия землетрясений потрясла Японию

серия землетрясений потрясла Японию, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 18:18 Фото: pixabay
Японское метеорологическое агентство (JMA) зафиксировало, что в префектуре Симанэ всего за 16 минут произошли четыре землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным JMA, первое зафиксировали в 6:18 по времени Астаны. Очаг залегал на глубине 10 км. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.

За ним последовали еще три землетрясения в 6:24, 6:28 и в 6:34. Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1, 3,8.

Отмечается, что подземные толчки не спровоцировали угрозу цунами. Также не сообщается и о пострадавших.

Между тем в соцсетях японцы распространяют ролики, снятые во время колебания земной поверхности.

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана 5 января произошло землетрясение.

