Восемь женщин "родили" 600 детей и получили от государства свыше 1,5 млрд тенге

В России восемь женщин незаконно получили социальные выплаты, оформив более 600 несуществующих детей, сообщает Zakon.kz.

Общий ущерб государству составил около 237 миллионов рублей (около 1,5 млрд тенге). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По данным следствия, в мошеннической схеме участвовал житель столичного региона. Он обращался в многофункциональные центры Москвы, а также в органы ЗАГС Самары и Нижнего Новгорода, заявляя, что якобы присутствовал при домашних родах. На основании этих заявлений оформлялись свидетельства о рождении, которые впоследствии использовались для получения социальных выплат.

Следствие установило, что таким образом было зарегистрировано свыше 600 фиктивных детей. В отношении подозреваемых возбуждено 89 уголовных дел. Участникам группы вменяют мошенничество при получении выплат и подделку документов, совершенные в составе преступного сообщества.

