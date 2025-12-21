#Казахстан в сравнении
Мир

Восемь женщин "родили" 600 детей и получили от государства свыше 1,5 млрд тенге

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 21:05 Фото: pexels
В России восемь женщин незаконно получили социальные выплаты, оформив более 600 несуществующих детей, сообщает Zakon.kz.

Общий ущерб государству составил около 237 миллионов рублей (около 1,5 млрд тенге). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По данным следствия, в мошеннической схеме участвовал житель столичного региона. Он обращался в многофункциональные центры Москвы, а также в органы ЗАГС Самары и Нижнего Новгорода, заявляя, что якобы присутствовал при домашних родах. На основании этих заявлений оформлялись свидетельства о рождении, которые впоследствии использовались для получения социальных выплат.

Следствие установило, что таким образом было зарегистрировано свыше 600 фиктивных детей. В отношении подозреваемых возбуждено 89 уголовных дел. Участникам группы вменяют мошенничество при получении выплат и подделку документов, совершенные в составе преступного сообщества.

А ранее стало известно, что в США перестанут давать гражданство детям иностранцев.

