#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Мир

Женщина пыталась отравить своих детей и покончить с собой

суицид, липецк, женщина пыталась отравить детей, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 21:45 Фото: pixabay
В России женщина дала своим детям восьми и пяти лет таблетки с успокаивающим и противосудорожным эффектом, после чего приняла препарат сама. Шокирующий инцидент произошел в Липецке, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "112", спустя некоторое время женщина передумала и обратилась за помощью к соседке, которая оперативно вызвала скорую помощь. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.

В настоящее время мать и дети находятся под наблюдением врачей. По предварительным данным, их жизням ничего не угрожает.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на территории дендропарка в Шымкенте обнаружили тело человека с признаками суицида.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама
14:17, 30 июля 2025
Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама
В Перу женщина отрезала своему партнеру пенис из-за подозрений в измене
01:48, 15 февраля 2024
В Перу женщина отрезала своему партнеру пенис из-за подозрений в измене
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
12:21, 08 февраля 2024
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Обидчик Бублика вышел в финал турнира в Дубае: его ждёт Медведев
03:02, 28 февраля 2026
Обидчик Бублика вышел в финал турнира в Дубае: его ждёт Медведев
Анонсирован следующий бой Александра Усика
02:50, 28 февраля 2026
Анонсирован следующий бой Александра Усика
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в США
02:15, 28 февраля 2026
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в США
Казахстанские боксёры потерпели крах в бою с соперниками из Узбекистана
01:34, 28 февраля 2026
Казахстанские боксёры потерпели крах в бою с соперниками из Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: