Женщина пыталась отравить своих детей и покончить с собой
Фото: pixabay
В России женщина дала своим детям восьми и пяти лет таблетки с успокаивающим и противосудорожным эффектом, после чего приняла препарат сама. Шокирующий инцидент произошел в Липецке, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала "112", спустя некоторое время женщина передумала и обратилась за помощью к соседке, которая оперативно вызвала скорую помощь. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.
В настоящее время мать и дети находятся под наблюдением врачей. По предварительным данным, их жизням ничего не угрожает.
Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что на территории дендропарка в Шымкенте обнаружили тело человека с признаками суицида.
