Я против геноцида: в Лондоне Грету Тунберг арестовали за поддержку запрещенного движения
По информации телеканала Sky News, Тунберг участвовала в демонстрации у офиса страховой компании Aspen Insurance в центре Лондона. Она держала плакат с надписью "Я поддерживаю узников Palestine Action. Я против геноцида".
"Экоактивистка Грета Тунберг была задержана в центре Лондона во время демонстрации в поддержку участников голодовки движения Palestine Action", – говорится в сообщении.
Как уточняется, локацию выбрали намерено, так как компания предоставляет услуги, связанные с оборонной фирмой Elbit Systems, работающей с Израилем. Во время акции двое активистов облили фасад здания красной краской, что привлекло внимание полиции. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали участников протестной акции.
Greta Thunberg has been arrested at a Palestine Action protest after expressing support for the proscribed group.
