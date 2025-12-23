#Казахстан в сравнении
Мир

Я против геноцида: в Лондоне Грету Тунберг арестовали за поддержку запрещенного движения

Грета Тунберг вновь арестована, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 18:55 Фото: Instagram/humansofgsf
В Лондоне задержали шведскую активистку Грету Тунберг. Она участвовала в протесте в поддержку участников голодовки движения Palestine Action, которое запрещено в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Sky News, Тунберг участвовала в демонстрации у офиса страховой компании Aspen Insurance в центре Лондона. Она держала плакат с надписью "Я поддерживаю узников Palestine Action. Я против геноцида".

"Экоактивистка Грета Тунберг была задержана в центре Лондона во время демонстрации в поддержку участников голодовки движения Palestine Action", – говорится в сообщении.

Как уточняется, локацию выбрали намерено, так как компания предоставляет услуги, связанные с оборонной фирмой Elbit Systems, работающей с Израилем. Во время акции двое активистов облили фасад здания красной краской, что привлекло внимание полиции. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали участников протестной акции.

Ранее полицейские Венеции не стали строго наказывать Грету Тунберг за недавний вандализм в городе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
