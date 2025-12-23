Освобождения от налога на наследство добились митингами фермеры Британии
Как пишет The Guardian, с апреля 2026 года порог освобождения от налога на сельскохозяйственную собственность увеличится с 1 млн фунтов стерлингов до 2,5 млн фунтов стерлингов. Число хозяйств, попадающих под налог, сократится с 375 до 185 ферм.
Издание отмечает, что уэльские фермеры в 2025 году провели массовый митинг на тракторах во время речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Причиной протеста фермеров стал налог в 20% на унаследованные сельскохозяйственные угодья стоимостью выше 1 млн фунтов, анонсированный правительством Стармера после прихода к власти.
Ранее сообщалось, что в Великобритании за последний год закрылись более 6 тыс. предприятий, связанных с сельским хозяйством. Эксперты связывают это с новыми налогами на унаследованные земли.