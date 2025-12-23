#Казахстан в сравнении
Мир

Освобождения от налога на наследство добились митингами фермеры Британии

фермеры митингами добились освобождения от налога на наследство, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 23:10 Фото: pixabay
После серии протестов власти Великобритании решили повысить порог 20-процентного налога на наследство сельскохозяйственных земель, таким образом освободив от налога малые хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, с апреля 2026 года порог освобождения от налога на сельскохозяйственную собственность увеличится с 1 млн фунтов стерлингов до 2,5 млн фунтов стерлингов. Число хозяйств, попадающих под налог, сократится с 375 до 185 ферм.

Издание отмечает, что уэльские фермеры в 2025 году провели массовый митинг на тракторах во время речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Причиной протеста фермеров стал налог в 20% на унаследованные сельскохозяйственные угодья стоимостью выше 1 млн фунтов, анонсированный правительством Стармера после прихода к власти.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за последний год закрылись более 6 тыс. предприятий, связанных с сельским хозяйством. Эксперты связывают это с новыми налогами на унаследованные земли.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
