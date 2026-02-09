Милан между спортом и митингами: как обстоят дела у казахстанцев

Первый день зимних Олимпийских игр в Италии оказался далек от праздничного сценария. Страна столкнулась с волной протестов и серией инцидентов на железной дороге, и власти не исключают, что это акты саботажа. Как обстоят дела у казахстанцев, выяснял Zakon.kz.

С чего все начиналось

В субботу, 7 февраля 2026 года, на севере Италии произошло сразу несколько чрезвычайных ситуаций на железнодорожной инфраструктуре. По данным итальянского агентства ANSA, утром неподалеку от города Кастель-Маджоре были повреждены кабели контактной сети.

Позже на участке между Болоньей и Падуей обнаружили взрывное устройство, а на станции Пезаро загорелся электрощиток. В результате движение высокоскоростных и региональных поездов по всей стране оказалось нарушено. Рейсы задерживались и отменялись вплоть до второй половины дня. Тысячи пассажиров провели субботу в ожидании и хаосе.

Фото: Instagram/cgil_milano

Расследование продолжается. К нему подключены не только железнодорожная полиция, но и спецподразделения. Следователи не исключают, что инциденты были приурочены к открытию Олимпийских игр. Под подозрением радикальные анархистские группы, хотя ответственность за происходящее пока никто на себя не взял.

Материал по теме Наводнение в Турции: как казахстанцы переживают стихию

Что говорят власти

Министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини назвал произошедшее "преднамеренным нападением" и заявил, что речь идет о действиях тех, "кто желает Италии зла".

Премьер-министр Джорджа Мелони пошла еще дальше, назвав противников Олимпиады "врагами Италии". И опубликовала соответствующий пост на своей личной странице в Instagram в воскресенье 8 февраля 2026 года:

"В эти часы тысячи и тысячи итальянцев работают, чтобы Олимпийские игры прошли без сбоев. Многие делают это на волонтерских началах, потому что хотят, чтобы их страна выглядела достойно, чтобы ею восхищались и уважали. Но есть и другие. Враги Италии и итальянцев, которые выходят на протесты "против Олимпиады", и эти кадры попадают на телеэкраны половины мира. А кто-то тем временем перерезает железнодорожные кабели, чтобы сорвать движение поездов. Мы вновь выражаем солидарность силам правопорядка, городу Милану и всем тем, чья работа оказывается сведена на нет действиями этих преступных групп", – пишет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

На фоне транспортного коллапса Милан стал эпицентром массовых акций протеста. В субботу, по оценкам европейских СМИ, на улицы города вышли около 10 тысяч человек. Основные требования – остановить рост цен на жилье и пересмотреть экологические последствия проведения Олимпиады. Акцию поддержали профсоюзы, студенты и экологические активисты.

Фото: Instagram/cgil_milano

Однако ближе к ночи мирный протест перерос в беспорядки. Группа примерно из 100 человек начала поджигать дымовые шашки и фейерверки, бросать бутылки в полицейских. Именно эти эпизоды стали поводом для резкой реакции властей и Международного олимпийского комитета, который заявил, что насилию не место на Играх.

Материал по теме В Италии расследуют акт терроризма против Олимпиады

Наши за рубежом

Казахстанцы выбирают Италию как место для учебы, а затем остаются здесь, чтобы строить карьеру. Именно поэтому митинги коснулись и наших соотечественников.

"Я довольно часто хожу на митинги, но обычно на согласованные. Например, в преддверии 8 марта или на акцию за права женщин. Я живу в Италии уже четыре года, и в целом митинги здесь – вполне рутинная история. Но в этот раз итальянские друзья заранее предупредили меня, что на эту акцию лучше не выходить. Говорили, что людей разгоняли водометами и слезоточивым газом. Я этого лично не видела, меня предупредили, и я решила не ввязываться. Тем более я живу на окраине Милана, у нас все было тихо", – рассказывает Аружан.

Другой казахстанец, напротив, признается, что далек от активной гражданской позиции:

"Я приехал в Милан учиться, поэтому стараюсь просто быть прилежным студентом. К митингам отношусь нейтрально: не поддерживаю их, но и не выступаю против. Они просто не имеют ко мне никакого отношения. Лично на себе я ничего не ощутил, все это время находился в кампусе", – рассказывает Санжар.

Фото: Instagram/cgil_milano

Однако подобные события казахстанцев, впрочем, не пугают. В Италии уличная политика – часть повседневной жизни.

"Я живу в Риме. Здесь митинги проходят регулярно. Самые масштабные акции регулируются правительством, локальные – муниципалитетами. В целом у итальянцев очень активная гражданская позиция, особенно когда речь идет о международных событиях, будь то недавние политические сдвиги в Иране или ситуация в Палестине, акции в поддержку которой проходят здесь практически на постоянной основе. Летом прошлого года Рим был почти полностью парализован, не работал общественный транспорт, и власти заранее предупредили горожан о масштабных забастовках". Сабина

Фото: Instagram/cgil_milano

Давайте вернемся к митингам в Милане. В Международном олимпийском комитете (МОК) также выразили недовольство действиями участников акции протеста. По словам представителя МОК Марка Адамса, "мирные протесты в полной мере законны, а насилие неприемлемо".

"Насилию нет места на Олимпийских играх", – подчеркнул он.

Фото: Instagram/cgil_milano

Материал по теме Сборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было

Что касается спортивной части Игр, то, как сообщает Sportarena.kz, по состоянию на 8 февраля 2026 года казахстанским спортсменам пока не удалось открыть медальный зачет на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Однако это только начало соревнований, и у наших спортсменов еще все впереди. Нас ждет много стартов, где они смогут проявить себя и принести стране первые награды.