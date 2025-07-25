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Мир

Тысячи ферм закрылись за год в Британии из-за нового налога на наследство

тысячи ферм закрываются из-за нового налога в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:37 Фото: pixabay
В Великобритании за последний год закрылись более 6 тыс. предприятий, связанных с сельским хозяйством. Эксперты связывают это с новыми налогами на унаследованные земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times со ссылкой на Бюро национальной статистики (ONS), с июля 2024-го по июнь 2025 года в стране прекратили работу 6365 предприятий, задействованных в сельском и лесном хозяйстве, а также рыболовстве. Речь идет о рекордной цифре за все время сбора данных этого бюро (подсчет статистики ведется им с 2017 года). Общее количество открытых за тот же период предприятий в два раза ниже – всего 3190.

Отмечается, что в апреле в Соединенном Королевстве вступил в силу налог в размере 20% на сельскохозяйственные земли, полученные в наследство. Речь идет об участках, стоимость которых выше 1,3 млн долларов. В "Национальном союзе фермеров", комментируя нововведение, заявили, что оно коснется 66% ферм.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области начали строительство крупнейшей молочно-товарной фермы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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