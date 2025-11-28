Александр Лукашенко запретил экс-президенту Кыргызстана покидать Беларусь
По словам Лукашенко, Бакиев хорошо живет.
"Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: "Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси". Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим", – уточнил он в разговоре с журналистами.
Также президент добавил, что Бакиев скучает по Родине.
"Но он очень страдает и скучает по стране. Все мне говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством", – приводит слова главы Беларуси издание "Белта".
В апреле 2010 года в Кыргызстане произошли массовые протесты против правительства Бакиева. В результате столкновений погибли более 80 человек, тысячи получили ранения, и ситуация вышла из-под контроля. 7 апреля 2010 года Бакиев покинул Бишкек и сначала переехал в южные регионы страны. Вскоре он покинул Кыргызстан. Александр Лукашенко предоставил ему политическое убежище.
