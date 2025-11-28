#АЭС в Казахстане
Мир

Александр Лукашенко запретил экс-президенту Кыргызстана покидать Беларусь

Александр Лукашенко, президент, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 13:14 Фото: akorda.kz
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Бишкек рассказал о жизни экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который находится в Беларуси с 2010 года, сообщает Zakon.kz.

По словам Лукашенко, Бакиев хорошо живет.

"Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: "Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси". Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим", – уточнил он в разговоре с журналистами.

Также президент добавил, что Бакиев скучает по Родине.

"Но он очень страдает и скучает по стране. Все мне говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством", – приводит слова главы Беларуси издание "Белта".

В апреле 2010 года в Кыргызстане произошли массовые протесты против правительства Бакиева. В результате столкновений погибли более 80 человек, тысячи получили ранения, и ситуация вышла из-под контроля. 7 апреля 2010 года Бакиев покинул Бишкек и сначала переехал в южные регионы страны. Вскоре он покинул Кыргызстан. Александр Лукашенко предоставил ему политическое убежище.

Беларусь отказалась выдать Бакиева Кыргызстану

24 ноября 2025 года силовые структуры Кыргызстана задержали лидеров Социал-демократической партии по обвинениям в призывах к свержению действующей власти. Известно, что в числе задержанных оказался сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева – Кадыр Атамбаев, а также другие сторонники партии. Все они водворены в СИЗО до 17 января 2026 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
