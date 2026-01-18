Лукашенко окунулся в крещенскую купель, его подбадривала любимая собака

Президент Беларуси Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение. В этот момент рядом находился его любимый питомец – белоснежный шпиц Умка, сообщает Zakon.kz.

На видеозаписи видно, как одетый в белые одежды президент Белоруссии подходит к проруби, берется за поручни, обернутые тканью, и не спеша опускается под воду. Любимая собака поддерживала хозяина возле проруби негромким лаем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении к народу.