Мир

Лукашенко окунулся в крещенскую купель, его подбадривала любимая собака

Лукашенко окунулся в прорубь, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 04:14 Фото: belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение. В этот момент рядом находился его любимый питомец – белоснежный шпиц Умка, сообщает Zakon.kz.

На видеозаписи видно, как одетый в белые одежды президент Белоруссии подходит к проруби, берется за поручни, обернутые тканью, и не спеша опускается под воду. Любимая собака поддерживала хозяина возле проруби негромким лаем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Об этом он заявил в своем новогоднем обращении к народу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
