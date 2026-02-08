Садыр Жапаров навестил свою первую учительницу по ее просьбе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со своей первой учительницей Кенешкан Шаменовой, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в Иссык-Кульской области, где живет Кенешкан Шаменова, передает пресс-служба президента Кыргызстана.

Фото: president.kg

Оказалось, что инициатором встречи стала сама учительница. Ранее в социальных сетях распространился видеоролик, в котором учительница начальных классов президента обратилась к нему с просьбой о личной встрече.

"В ходе беседы Кенешкан Шаменова рассказала, что внимательно следит за деятельностью своего ученика по телевизору и искренне радуется его успехам на посту президента", – говорится в сообщении.

Фото: president.kg

Она напомнила, что уже в детстве Садыр Жапаров написал в своей тетради "Эл үчүн иштейм" (Буду работать на благо народа).

