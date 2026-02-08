Садыр Жапаров навестил свою первую учительницу по ее просьбе
Фото: president.kg
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со своей первой учительницей Кенешкан Шаменовой, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла в Иссык-Кульской области, где живет Кенешкан Шаменова, передает пресс-служба президента Кыргызстана.
Фото: president.kg
Оказалось, что инициатором встречи стала сама учительница. Ранее в социальных сетях распространился видеоролик, в котором учительница начальных классов президента обратилась к нему с просьбой о личной встрече.
"В ходе беседы Кенешкан Шаменова рассказала, что внимательно следит за деятельностью своего ученика по телевизору и искренне радуется его успехам на посту президента", – говорится в сообщении.
Фото: president.kg
Она напомнила, что уже в детстве Садыр Жапаров написал в своей тетради "Эл үчүн иштейм" (Буду работать на благо народа).
