Блогера оштрафовали на 32 тысячи тенге за ИИ-фото с Садыром Жапаровым

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:01 Фото: akorda.kz
В Бишкеке блогера Акуму оштрафовали за ИИ-изображение с президентом Садыром Жапаровым. Теперь девушка заплатит за творческий "порыв" 5500 сомов (более 32 тысяч тенге), сообщает Zakon.kz.

На днях жительница Кыргызстана сгенерировала снимок с президентом при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Фото моментально разлетелось в соцсетях.

Публикацию сразу же проверили в ГУВД Бишкека.

После чего блогера нашли и доставили в Октябрьский районный суд. Как сказано в новостной заметке Vesti.kg, приговорили к штрафу в 5500 сомов.

По мнению адвоката Шердора Абдыкапарова, решение суда гуманное, так как подобное изображение является формой издевки и подпадает под наказуемое деяние.

"СИЗО – не курорт": президент Кыргызстана вспомнил свой арест, длившийся почти 4,5 года

Немного ранее мы рассказывали о школьнике, который пробрался через метровый снег и получил подарок от Жапарова.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
