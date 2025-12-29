Блогера оштрафовали на 32 тысячи тенге за ИИ-фото с Садыром Жапаровым
В Бишкеке блогера Акуму оштрафовали за ИИ-изображение с президентом Садыром Жапаровым. Теперь девушка заплатит за творческий "порыв" 5500 сомов (более 32 тысяч тенге), сообщает Zakon.kz.
На днях жительница Кыргызстана сгенерировала снимок с президентом при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Фото моментально разлетелось в соцсетях.
Публикацию сразу же проверили в ГУВД Бишкека.
После чего блогера нашли и доставили в Октябрьский районный суд. Как сказано в новостной заметке Vesti.kg, приговорили к штрафу в 5500 сомов.
По мнению адвоката Шердора Абдыкапарова, решение суда гуманное, так как подобное изображение является формой издевки и подпадает под наказуемое деяние.
