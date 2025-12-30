В Китае родители заставляют детей жениться с помощью рыдающих одиноких женщин из ИИ-видео
Родители используют эти видео, чтобы заставить своих детей вступить в брак, пишет South China Morning Post. Все ролики помечены как сгенерированные искусственным интеллектом.
При этом некоторые пользователи в соцсетях говорят, что нужно больше таких видео.
"Это важный образовательный инструмент для недалёких молодых людей", – утверждают они.
The Chinese are desperately trying to increase the birth rate with the help of AI videos featuring crying women.— Beefeater (@Beefeater_Fella) December 29, 2025
The generated heroines are distressed due to the lack of a husband and children.
The campaign emerged against the backdrop of a demographic decline: in China last… pic.twitter.com/Pnqa4jdAIR
Молодые люди высказываются о таком контенте с сарказмом. По их словам, в жизни одинокие женщины такого возраста обычно выглядят гораздо лучше, ведь им не нужно тратить силы и здоровье на семью. Все свободное время они могут посвятить уходу за собой.
Фото: scmp
Некоторые пользователи предположили, что такие видео могут спровоцировать тревогу у одиноких женщин. Они утверждают, что родителям, которые пересылают эти ролики своим детям, все равно на то, как они были созданы – они просто согласны с содержанием.
Тем временем в мировом рейтинге моногамных млекопитающих люди оказались между бобрами и гиббонами.