В Китае родители заставляют детей жениться с помощью рыдающих одиноких женщин из ИИ-видео

В Китае стали популярны ИИ-ролики с одинокими женщинами, которые жалеют, что не вышли замуж и не завели детей, сообщает Zakon.kz.

Родители используют эти видео, чтобы заставить своих детей вступить в брак, пишет South China Morning Post. Все ролики помечены как сгенерированные искусственным интеллектом.

При этом некоторые пользователи в соцсетях говорят, что нужно больше таких видео.

"Это важный образовательный инструмент для недалёких молодых людей", – утверждают они.

Молодые люди высказываются о таком контенте с сарказмом. По их словам, в жизни одинокие женщины такого возраста обычно выглядят гораздо лучше, ведь им не нужно тратить силы и здоровье на семью. Все свободное время они могут посвятить уходу за собой.

Некоторые пользователи предположили, что такие видео могут спровоцировать тревогу у одиноких женщин. Они утверждают, что родителям, которые пересылают эти ролики своим детям, все равно на то, как они были созданы – они просто согласны с содержанием.

