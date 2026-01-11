В Китае завирусилось приложение "Умер?" для одиноких людей

В китайском AppStore появилось первое в рейтинге платных приложений. Речь идет о приложении "Умер?" для одиноких пользователей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Standard, программа стоит около одного доллара. Она ежедневно напоминает пользователю, что в случае, если он не отметится в течение двух дней, система на следующий день уведомит об этом контактное лицо по электронной почте.

Название китайского приложения звучит как "Сылэма", что является отсылкой к другому популярному в Китае сервису – приложению для быстрой доставки "Элэма" ("Проголодался?").

Многие высоко оценили полезность приложения, заявив, что оно может помочь не только пожилым людям, живущим в одиночестве, но и молодым людям, сталкивающимся с потенциальными рисками для здоровья или безопасности.

Разработчики заявили, что приложение, разработка которого обошлась чуть более чем в 1000 юаней, уже приносит прибыль, и добавили, что всерьез рассмотрят вопрос о смене названия.

Они также планируют продать 10-процентную долю за 1 миллион юаней, что указывает на рыночную капитализацию в 10 миллионов юаней.

