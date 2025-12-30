В Мексике умер самый тяжелый человек в истории Книги рекордов Гиннесса

В возрасте 41 года в Мексике умер самый тяжелый мужчина в мире Хуан Педро Франко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, максимальный вес рекордсмена за всю жизнь составлял 600 кг.

"Необычайный вес Франко впервые привлек к нему мировое внимание в 2017 году, когда Книга рекордов Гиннесса признала его тяжелейшим человеком в мире", – сообщается в публикации.

Франко умер 24 декабря в больнице в больнице Агуаскальентес. Как уточняется, его лечащий врач подтвердил, что состояние пациента резко ухудшилось из-за осложнений на фоне почечной инфекции.

#QEPD | Juan Pedro Franco (41 años), el mexicano que poseyó el Récord Guiness al hombre más obeso del mundo murió está tarde en Aguascalientes a causa de un problema renal.@MtyFollow @AsiEsMonterrey @ComunidadMTY @LoQueOcurreEnNL #noticia #viralvideo pic.twitter.com/kKObMBrJ0s — Identidad Nuevo León (@IdentidadNL) December 30, 2025

Ранее сообщалось, что умер знаменитый советский иллюзионист Эмиль Кио.