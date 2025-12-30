#Казахстан в сравнении
Мир

В Мексике умер самый тяжелый человек в истории Книги рекордов Гиннесса

умер самый тяжелый человек в истории Книги рекордов, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 01:15 Фото: pixabay
В возрасте 41 года в Мексике умер самый тяжелый мужчина в мире Хуан Педро Франко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, максимальный вес рекордсмена за всю жизнь составлял 600 кг.

"Необычайный вес Франко впервые привлек к нему мировое внимание в 2017 году, когда Книга рекордов Гиннесса признала его тяжелейшим человеком в мире", – сообщается в публикации.

Франко умер 24 декабря в больнице в больнице Агуаскальентес. Как уточняется, его лечащий врач подтвердил, что состояние пациента резко ухудшилось из-за осложнений на фоне почечной инфекции.

Ранее сообщалось, что умер знаменитый советский иллюзионист Эмиль Кио.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
