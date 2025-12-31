#Казахстан в сравнении
Мир

Почему в Лондоне закрыли парки на Новый год

почему в Лондоне закрыли парки на Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 01:55 Фото: royalparks.org.uk
Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие известные парки в центре Лондона закрыли перед новогодней ночью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Express, десятки тысяч людей обычно собираются в парках на севере Лондона, откуда открывается панорамный вид на столицу, чтобы понаблюдать за фейерверками.

Местные жители выразили свое возмущение после того, как вокруг парка были установлены "гротескные" зеленые ограждения.

"Парк никогда раньше не закрывали таким образом. Это совершенно беспрецедентный случай", – представитель волонтерской группы "Хранители Примроуз-Хилл" Эми Маккеон.

В частности, запрет коснулся Примроуз-Хилл в Камдене – одного из самых популярных мест, где люди собираются, чтобы посмотреть фейерверк, устраиваемый мэром Лондона в полночь.

Англичане активно обсуждают проблему в соцсетях.

Между тем, власти говорят, что сбор десятков тысяч людей на узком холме с ограниченным доступом, крутыми обрывами, плохим освещением и отсутствием контроля за количеством посетителей представляет собой серьезную опасность. Решения по обеспечению безопасности принимаются советами, полицией и специалистами по планированию действий в чрезвычайных ситуациях, а не одним мэром, отмечают представители местных властей.

Также сообщается, что в Лондоне по-прежнему много бесплатных смотровых площадок. Кроме того, есть отдельная платная зона для просмотра фейерверков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Новым годом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
