Почему в Лондоне закрыли парки на Новый год

Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие известные парки в центре Лондона закрыли перед новогодней ночью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Express, десятки тысяч людей обычно собираются в парках на севере Лондона, откуда открывается панорамный вид на столицу, чтобы понаблюдать за фейерверками.

Местные жители выразили свое возмущение после того, как вокруг парка были установлены "гротескные" зеленые ограждения.

"Парк никогда раньше не закрывали таким образом. Это совершенно беспрецедентный случай", – представитель волонтерской группы "Хранители Примроуз-Хилл" Эми Маккеон.

В частности, запрет коснулся Примроуз-Хилл в Камдене – одного из самых популярных мест, где люди собираются, чтобы посмотреть фейерверк, устраиваемый мэром Лондона в полночь.

Англичане активно обсуждают проблему в соцсетях.

The total closure of #PrimroseHill for New Year from 30th December to 1st Jan – with two layers of crowd control barriers, and security standing around in the freezing cold – is ridiculously OTT, joy-sucking and draconian @theroyalparks @CamdenCouncil @metpoliceuk pic.twitter.com/oaDOgnSSK3 — Patrick Mulkern 💙 (@PatrickMulkern) December 31, 2025

Между тем, власти говорят, что сбор десятков тысяч людей на узком холме с ограниченным доступом, крутыми обрывами, плохим освещением и отсутствием контроля за количеством посетителей представляет собой серьезную опасность. Решения по обеспечению безопасности принимаются советами, полицией и специалистами по планированию действий в чрезвычайных ситуациях, а не одним мэром, отмечают представители местных властей.

Также сообщается, что в Лондоне по-прежнему много бесплатных смотровых площадок. Кроме того, есть отдельная платная зона для просмотра фейерверков.

