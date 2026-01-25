Футболисты "Кайрата" отправились в Лондон для игры с "Арсеналом"

Игроки алматинского футбольного клуба "Кайрат" летят в Лондон для игры против "Арсенала", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео появилось на странице футбольного клуба в Instagram 25 января 2025 года.

Соперники встретятся в ночь с 28 на 29 января, матч начнется в 01:00 по казахстанскому времени. К этой игре хозяева подходят в статусе абсолютного лидера общего этапа Лиги чемпионов, в семи матчах "Арсенал" набрал 21 очко. "Кайрат" же, напротив, занимает последнее, 36-е, место в турнирной таблице.