Мир

Сильное землетрясение в Турции: есть пострадавшие

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 05:40 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу обнародовал данные о пострадавших во время землетрясения в районе Сындыргы провинции Балыкесир, сообщает Zakon.kz.

Госслужащий опубликовал эту информацию на своей официальной странице в социальной сети X.

По данным Мемишоглу, в результате прыжков из зданий и падений пострадали 19 человек. Четверо из них уже выписаны из больниц и отправлены домой. Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир на западе Турции в 22:48 по местному времени (00:48 по казахстанскому времени). Эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. В ряде районов в зоне землетрясения люди выбежали на улицы и пока остаются там, опасаясь возвращаться в дома.

После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

Ранее мы сообщали о том, что недалеко от Стамбула произошло ощутимое землетрясение.

Аксинья Титова
