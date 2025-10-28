Сильное землетрясение в Турции: есть пострадавшие

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу обнародовал данные о пострадавших во время землетрясения в районе Сындыргы провинции Балыкесир, сообщает Zakon.kz.

Госслужащий опубликовал эту информацию на своей официальной странице в социальной сети X.

Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır.



Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 27, 2025

По данным Мемишоглу, в результате прыжков из зданий и падений пострадали 19 человек. Четверо из них уже выписаны из больниц и отправлены домой. Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир на западе Турции в 22:48 по местному времени (00:48 по казахстанскому времени). Эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. В ряде районов в зоне землетрясения люди выбежали на улицы и пока остаются там, опасаясь возвращаться в дома.

После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

