Сильное землетрясение в Турции: есть пострадавшие
Госслужащий опубликовал эту информацию на своей официальной странице в социальной сети X.
Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 27, 2025
Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel…
По данным Мемишоглу, в результате прыжков из зданий и падений пострадали 19 человек. Четверо из них уже выписаны из больниц и отправлены домой. Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир на западе Турции в 22:48 по местному времени (00:48 по казахстанскому времени). Эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. В ряде районов в зоне землетрясения люди выбежали на улицы и пока остаются там, опасаясь возвращаться в дома.
После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.
