#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Трамп пытался разорить друзей-миллионеров на своей новогодней вечеринке

Трамп продал картину, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 08:30 Фото: Х/DJJudd
Президент США Дональд Трамп раскручивал на деньги состоятельных гостей новогоднего праздника в Мар-а-Лаго, сообщает Zakon.kz.

Сначала президент США коротко рассказал об успехах страны, которые обеспечивают введенные им пошлины на импортные товары. После этого он пригласил на сцену свою портретистку Ванессу Орабуэне.

Нарисованную за несколько минут картину Трамп также быстро продал за 2,75 млн долларов. По его словам, деньги будут направлены на благотворительность.

"Если для вас это слишком много… Не хочу, чтобы вы завтра заявили о банкротстве", – понимающе рассуждал американский лидер, когда гости отказались предложить больше.

Между тем газета Financial Times опубликовала предсказания миру, в том числе Трампу, на 2026 год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сколько стоит членство в частных клубах Трампа
18:55, 23 мая 2025
Сколько стоит членство в частных клубах Трампа
Трамп поздравил всех с праздником Наурыз
08:03, 20 марта 2025
Трамп поздравил всех с праздником Наурыз
Лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу
06:33, 12 октября 2025
Лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: