Трамп пытался разорить друзей-миллионеров на своей новогодней вечеринке
Сначала президент США коротко рассказал об успехах страны, которые обеспечивают введенные им пошлины на импортные товары. После этого он пригласил на сцену свою портретистку Ванессу Орабуэне.
BREAKING 🚨 President Trump stuns America by having an Artist PAINT JESUS CHRIST at his New Year’s Eve Party— MAGA Voice (@MAGAVoice) January 1, 2026
WE NEED TO MAKE HER FAMOUS
ABSOLUTELY STUNNING 🙏 pic.twitter.com/YPWGVeZxBE
Нарисованную за несколько минут картину Трамп также быстро продал за 2,75 млн долларов. По его словам, деньги будут направлены на благотворительность.
"Если для вас это слишком много… Не хочу, чтобы вы завтра заявили о банкротстве", – понимающе рассуждал американский лидер, когда гости отказались предложить больше.
SOLD: President Trump leads a charity auction during the Mar-a-Lago New Year's Eve party.— Fox News (@FoxNews) January 1, 2026
The auction's winner bids $2.75 million for a portrait of Jesus. pic.twitter.com/TmtU5DfqeE
Между тем газета Financial Times опубликовала предсказания миру, в том числе Трампу, на 2026 год.