Трамп пытался разорить друзей-миллионеров на своей новогодней вечеринке

Президент США Дональд Трамп раскручивал на деньги состоятельных гостей новогоднего праздника в Мар-а-Лаго, сообщает Zakon.kz.

Сначала президент США коротко рассказал об успехах страны, которые обеспечивают введенные им пошлины на импортные товары. После этого он пригласил на сцену свою портретистку Ванессу Орабуэне.

Нарисованную за несколько минут картину Трамп также быстро продал за 2,75 млн долларов. По его словам, деньги будут направлены на благотворительность.

"Если для вас это слишком много… Не хочу, чтобы вы завтра заявили о банкротстве", – понимающе рассуждал американский лидер, когда гости отказались предложить больше.

