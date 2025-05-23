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Мир

Сколько стоит членство в частных клубах Трампа

Поднялась стоимость членства в частных клубах Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 18:55 Фото: whitehouse
На днях стало известна стоимость членства в частных клубах президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" и "Бедминстер", сообщает Zakon.kz.

По данным The Wall Street Journal, клубы Трампа "Мар-а-Лаго" и "Бедминстер" зарабатывают больше денег, чем когда-либо. Они стали источником дохода для второго срока президента и центром притяжения как для доноров, так и для тех, кто хочет получить благосклонность.

Так, вступительный взнос в "Мар-а-Лаго" теперь составляет рекордные один миллион долларов по сравнению с примерно 500 тыс. долларов во время его первого срока. Вступительный взнос в гольф-клуб Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, вырос до 125 тыс. долларов с 75 тыс. долларов в последние годы.

По словам людей, знакомых с вопросом, другой гольф-клуб Трампа во Флориде, расположенный недалеко от Мар-а-Лаго, теперь взимает более 300 тыс. долларов за членство.

"Трамп призывает чиновников Республиканской партии проводить мероприятия в своих клубах, где он выступает на официальных ужинах и коктейльных вечеринках", – говорится в публикации.

Клубы в свою очередь привлекли новых клиентов из числа доноров, стремящихся повлиять на политику Белого дома, в том числе руководителей криптовалютных компаний, добивающихся дерегулирования, сторонников, добивающихся помилования союзников и бизнес-лидеров, стремящихся получить освобождение от пошлин, и многих других.

На днях 64 нелегальных мигранта получили по тысяче долларов за добровольный выезд из страны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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