Историческая церковь сгорела в Амстердаме в новогоднюю ночь

В Амстердаме вспыхнула церковь почти со 150-летней историей. Огнем уничтожено вековое здание, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета NL Times, пламя объяло храм, расположенный недалеко от исторического центра города.

Огонь вспыхнул вскоре после полуночи. По словам мэра Амстердама Фемке Халсемы, основная задача состояла в обеспечении благополучия и безопасности домов ближайших жителей.

🇳🇱 Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church.



Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl — Europa.com (@europa) January 1, 2026

В результате чрезвычайного происшествия башня церкви Вонделкерк обрушилась.

В экстренных службах отметили, что тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.

Церковь Вонделкерк возвели в 1872 году. Она служила католическим храмом более ста лет. В последнее время помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.

