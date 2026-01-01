Историческая церковь сгорела в Амстердаме в новогоднюю ночь
Как сообщает газета NL Times, пламя объяло храм, расположенный недалеко от исторического центра города.
Огонь вспыхнул вскоре после полуночи. По словам мэра Амстердама Фемке Халсемы, основная задача состояла в обеспечении благополучия и безопасности домов ближайших жителей.
🇳🇱 Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church.— Europa.com (@europa) January 1, 2026
Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl
В результате чрезвычайного происшествия башня церкви Вонделкерк обрушилась.
В экстренных службах отметили, что тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.
Церковь Вонделкерк возвели в 1872 году. Она служила католическим храмом более ста лет. В последнее время помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.
