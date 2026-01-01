#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Историческая церковь сгорела в Амстердаме в новогоднюю ночь

храм, достопримечательности, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 10:49 Фото: pixabay
В Амстердаме вспыхнула церковь почти со 150-летней историей. Огнем уничтожено вековое здание, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета NL Times, пламя объяло храм, расположенный недалеко от исторического центра города.

Огонь вспыхнул вскоре после полуночи. По словам мэра Амстердама Фемке Халсемы, основная задача состояла в обеспечении благополучия и безопасности домов ближайших жителей.

В результате чрезвычайного происшествия башня церкви Вонделкерк обрушилась.

В экстренных службах отметили, что тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.

Церковь Вонделкерк возвели в 1872 году. Она служила католическим храмом более ста лет. В последнее время помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Мексике умер самый тяжелый человек в истории Книги рекордов Гиннесса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
210 выездов за сутки: как работали спасатели в новогоднюю ночь
11:41, Сегодня
210 выездов за сутки: как работали спасатели в новогоднюю ночь
В Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки
04:04, 12 ноября 2024
В Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки
Во Франции сгорела церковь Непорочного зачатия
03:30, 03 сентября 2024
Во Франции сгорела церковь Непорочного зачатия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: