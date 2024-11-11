В Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки
Митинг начался на площади "40-45", где полицейские старались взять ситуацию под контроль, задействовали вертолет. Группы, которые в соцсетях связывают с пропалестинскими движениями, вступили в столкновения со стражами правопорядка. Подожжен трамвай. Ущерб нанесен автомобилям и витринам магазинов. Об этом передает Telegraaf.
Фото: telegraaf.nl
В момент возгорания в трамвае никого не было. Пожар был потушен. Сообщений о пострадавших нет. Произведены аресты, но сколько именно пока неизвестно.
Gvb kijkt hoe tram verwijderd kan worden. Groepen jong mannen houden het in de gaten. pic.twitter.com/SUsnSPnlYT— Mascha de Jong (@maschadejong) November 11, 2024
Местные власти связывают происшествия с событиями 8 ноября. Тогда произошла стычка между футбольными болельщиками, собравшимися на матч между нидерландским клубом "Аякс" и израильским "Маккаби".
А в испанской Валенсии в результате протестов пострадал 31 полицейский.