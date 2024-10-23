Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2025 года в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

В интервью российской журналистке Ольге Скабеевой во время встречи в Казани Лукашенко заявил: "Да, Оля, пойду". Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Выборы главы государства в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал Казахстан проверенным другом.