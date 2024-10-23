Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2025 года в Беларуси
Фото: akorda.kz
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах, сообщает Zakon.kz.
В интервью российской журналистке Ольге Скабеевой во время встречи в Казани Лукашенко заявил: "Да, Оля, пойду". Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".
Выборы главы государства в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года.
Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал Казахстан проверенным другом.
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