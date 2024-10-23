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Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2025 года в Беларуси

Александр Лукашенко, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:36 Фото: akorda.kz
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

В интервью российской журналистке Ольге Скабеевой во время встречи в Казани Лукашенко заявил: "Да, Оля, пойду". Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Выборы главы государства в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. 

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал Казахстан проверенным другом. 

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