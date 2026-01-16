Какие свитера будут в тренде в 2026 году

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал самый модный узор на свитерах в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что самый актуальный узор сезона – скандинавский. Также он сделал подборку "нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным орнаментом":

кожаный ремень поверх свитера;

комбинация со спортивными трениками;

объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.

Ранее стилист назвал тренды на шарфы и головные уборы в 2026 году.