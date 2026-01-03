Преступница из Азии стала мэром американского города
Минувшим летом, во время предвыборной кампании, Каоли Ванг призналась, что ее отец воспользовался своей работой в консульстве США и подделал информацию в документах, чтобы переехать в США. Поскольку женщина родилась в Лаосе и переехала с родителями-нелегалами в США лишь через несколько лет, она, как и ее семья, являются миграционными преступниками.
"Я – нелегал в этой стране, как и мои родители", – призналась тогда кандидат в мэры.
🚨🇺🇸 MINNESOTA STATE REP WHO ADMITTED SHE'S ILLEGAL JUST SWORN IN AS MAYOR OF ST. PAUL— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 2, 2026
You cannot make this up.
Kaohly Vang Her, who admitted on the Minnesota legislative floor in June 2025 that she and her family are in the United States illegally, was just sworn in as Mayor… pic.twitter.com/YPGtoaYE8m
Несмотря на признание своего незаконного нахождения в стране и, как следствие, незаконного получения гражданства, Ванг победила на выборах мэра Сент-Пола осенью 2025 года. А 2 января она принесла присягу и вступила в должность.
Kaohly Vang Her is sworn in as the next mayor of St. Paul. Her is the first woman and first Hmong American to lead the city as mayor @SahanJournal pic.twitter.com/fWCHDfRIMW— Katrina Pross (@katrina_pross) January 2, 2026
