#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Преступница из Азии стала мэром американского города

Мэром американского Сент-Пола стала миграционная преступница из Юго-Восточной Азии, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 07:55 Фото: Facebook/kaohlyforstp
2 января мэром американского Сент-Пола стала миграционная преступница из Юго-Восточной Азии Каоли Ванг, сообщает Zakon.kz.

Минувшим летом, во время предвыборной кампании, Каоли Ванг призналась, что ее отец воспользовался своей работой в консульстве США и подделал информацию в документах, чтобы переехать в США. Поскольку женщина родилась в Лаосе и переехала с родителями-нелегалами в США лишь через несколько лет, она, как и ее семья, являются миграционными преступниками.

"Я – нелегал в этой стране, как и мои родители", – призналась тогда кандидат в мэры.

Несмотря на признание своего незаконного нахождения в стране и, как следствие, незаконного получения гражданства, Ванг победила на выборах мэра Сент-Пола осенью 2025 года. А 2 января она принесла присягу и вступила в должность.

1 января новый мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани принял присягу на Коране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Более 500 человек погибли в результате наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии
09:47, 30 ноября 2025
Более 500 человек погибли в результате наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии
Землетрясение в Юго-Восточной Азии: казахстанка рассказала о том, что сейчас происходит в пострадавших районах
18:23, 28 марта 2025
Землетрясение в Юго-Восточной Азии: казахстанка рассказала о том, что сейчас происходит в пострадавших районах
Юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов начался в Астане
09:55, 05 июля 2023
Юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов начался в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: