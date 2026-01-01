#Казахстан в сравнении
Мир

Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране

Зоран Мамдани, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 17:44
Вступающий в должность мэра Нью-Йорка Зоран Мамдани принял присягу на Коране, сообщает Zakon.kz.

Это первый случай, когда мэр Нью-Йорка использует священный текст ислама для принесения присяги, отмечает AP.

34-летний демократ стал первым мусульманином, уроженцем Африки с азиатскими корнями, занявшим этот пост.

Присяга состоялась сразу после наступления нового года на заброшенной станции метро в закрытом формате.

Большинство предшественников Мамдани приносили присягу на Библии, хотя присяга на верность федеральной, штатной и городской конституциям не требует использования какого-либо религиозного текста.

И хотя во время своей предвыборной кампании Мамдани уделял большое внимание вопросу доступности жилья, он открыто заявлял о своей мусульманской вере.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 17:44
Хороший день, чтобы сделать ребенка: мэр Нью-Йорка дал неожиданный совет на фоне снегопада

В декабре 2025 года в США взорвали мост, соединявший два штата.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
