Более 500 человек погибли в результате наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии

Число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии превысило 500 человек, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе сильные муссонные дожди захлестнули территории трех стран: Индонезии, Таиланда и Малайзии. По данным The Guardian от 30 ноября 2025 года, более 350 человек погибли на индонезийском острове Суматра, 162 человека погибли в Таиланде.

Спасатели в Индонезии с трудом добирались до наиболее пострадавших районов острова Суматра, где погибло не менее 350 человек, а 279 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Число погибших в Северной Суматре возросло до 166, в то время как в Западной Суматре погибли 90 человек. Спасатели также извлекли 47 тел в Ачехе.

Более 3500 сотрудников полиции были задействованы в поисках пропавших без вести и содействии в распределении помощи на более чем 28 400 человек, находящихся во временных правительственных убежищах по всей провинции.

Глава Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Индонезии сообщил на пресс-конференции, что около 80 000 человек были эвакуированы, а сотни людей по-прежнему остаются в затруднительном положении.

В Таиланде от наводнений пострадало более 1,4 миллиона домохозяйств, в том числе 3,8 миллиона человек, сообщил в субботу Департамент по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий.

На юге Таиланда уровень воды достиг 3 метров в провинции Сонгкхла и унес жизни по меньшей мере 145 человек в результате одного из сильнейших наводнений за десятилетие.

Правительство сообщило 29 ноября, что число погибших в восьми провинциях страны возросло до 162 человек.

Два человека погибли в Малайзии в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в результате которых участки северного штата Перлис оказались под водой.

Ежегодный сезон муссонов, обычно с июня по сентябрь, часто приносит сильные дожди, вызывающие оползни и внезапные наводнения.

Тропический шторм усугубил ситуацию, а число жертв наводнений в Индонезии и Таиланде оказалось одним из самых высоких в этих странах за последние годы.

Ранее Токаев выразил соболезнования лидерам Индонезии и Таиланда после разрушительных наводнений.