Из-за стресса и кредитов житель Узбекистана проглотил гвозди

В Узбекистане мужчина из-за стресса и кредитов проглотил около 100 гвоздей и саморезов, сообщает Zakon.kz.

В Самарканде 29-летнему мужчине экстренно провели операцию, передает Telegram-канал "Oblakouz". Ее сделали после того, как врачи обнаружили в желудке мужчины почти 100 гвоздей и саморезов общим весом 200 гр.

Фото: Telegram/oblakouz

По данным медиков, мужчина находился в состоянии сильного стресса и не контролировал свои действия.

"Операция прошла успешно, сейчас его состояние стабильное", – говорится в публикации.

На днях чиновники из Кыргызстана совершили паломничество в Мекку.