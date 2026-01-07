#Казахстан в сравнении
Мир

Из-за стресса и кредитов житель Узбекистана проглотил гвозди

Кредиты и стресс, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 07:25 Фото: Telegram/oblakouz
В Узбекистане мужчина из-за стресса и кредитов проглотил около 100 гвоздей и саморезов, сообщает Zakon.kz.

В Самарканде 29-летнему мужчине экстренно провели операцию, передает Telegram-канал "Oblakouz". Ее сделали после того, как врачи обнаружили в желудке мужчины почти 100 гвоздей и саморезов общим весом 200 гр.

Фото: Telegram/oblakouz

По данным медиков, мужчина находился в состоянии сильного стресса и не контролировал свои действия.

"Операция прошла успешно, сейчас его состояние стабильное", – говорится в публикации.

На днях чиновники из Кыргызстана совершили паломничество в Мекку.

Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматинской области мужчина дважды глотал гвозди, пытаясь совершить суицид
09:54, 22 февраля 2023
В Алматинской области мужчина дважды глотал гвозди, пытаясь совершить суицид
Полицейские СКО практикуют стояние на гвоздях
03:02, 02 июля 2023
Полицейские СКО практикуют стояние на гвоздях
Житель Тараза проглотил зубочистку
15:46, 27 января 2023
Житель Тараза проглотил зубочистку
