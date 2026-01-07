Из-за стресса и кредитов житель Узбекистана проглотил гвозди
Фото: Telegram/oblakouz
В Узбекистане мужчина из-за стресса и кредитов проглотил около 100 гвоздей и саморезов, сообщает Zakon.kz.
В Самарканде 29-летнему мужчине экстренно провели операцию, передает Telegram-канал "Oblakouz". Ее сделали после того, как врачи обнаружили в желудке мужчины почти 100 гвоздей и саморезов общим весом 200 гр.
Фото: Telegram/oblakouz
По данным медиков, мужчина находился в состоянии сильного стресса и не контролировал свои действия.
"Операция прошла успешно, сейчас его состояние стабильное", – говорится в публикации.
На днях чиновники из Кыргызстана совершили паломничество в Мекку.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript