Как перестать заедать стресс

Порой набивать живот нас вынуждает вовсе не чувство голода, а стресс. Нутрициолог рассказала, как бороться с перееданием на фоне тревоги, сообщает Zakon.kz.

По словам нутрициолога Елены Пудовой, желание съесть чего-нибудь вкусненького зачастую продиктовано поисками утешения, ведь еда – быстрый источник удовольствия.

Чтобы бороться с подобным явлением, для начала нужно убрать закуски из поля зрения, особенно на работе.

Также перекусы неплохо заменяют короткие прогулки: они помогают отвлечься и настраивают на позитивный лад.

Если вы трудитесь дома – в непосредственной близости от кухни – переключайте внимание. К примеру, уделите немного времени своему хобби.

Вдобавок планируйте собственное меню и пейте достаточно воды: иногда организм принимает жажду за голод.

"Когда появится желание перекусить, сделайте пару глотков и съешьте одну ягодку. Этот простой ритуал помогает справиться с чувством голода, одновременно утоляя жажду", – цитирует специалиста издание "Горсайт".

В завершение нутрициолог посоветовала отказаться от приемов пищи у телевизора или со смартфоном в руках, поскольку информационный шум мешает почувствовать насыщение и тем самым провоцирует получение лишних калорий.

