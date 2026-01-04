Главный налоговик Кыргызстана и другие чиновники совершили паломничество в Мекку

Ряд высокопоставленных государственных служащих Кыргызстана побывали в Саудовской Аравии, где они совершили умру – малое паломничество, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Мекке были замечены:

главный налоговик Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов;

управляющий делами президента Каныбек Туманбаев;

руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков;

другие чиновники.

Информация об их пребывании в священном городе появилась после публикаций председателя главной налоговой службы Шыкмаматова на его странице в Instagram. Также у себя в Facebook фотографией из Мекки поделился управделами президента.

Фото: Instagram/shykmamatovalmambet

Также среди участников умры кыргызстанцы узнали посла Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова.

Умра – это малое паломничество, связанное с посещением Мекки и Заповедной мечети. В отличие от хаджа, она может совершаться в любое время года.

Тем временем турецкие чинуши в первые дни 2026 года навестили в Стамбуле новорожденных детей.