#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Главный налоговик Кыргызстана и другие чиновники совершили паломничество в Мекку

Умра в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 02:32 Фото: Facebook/kanybek.tumanbaev
Ряд высокопоставленных государственных служащих Кыргызстана побывали в Саудовской Аравии, где они совершили умру – малое паломничество, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Мекке были замечены:

  • главный налоговик Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов;
  • управляющий делами президента Каныбек Туманбаев;
  • руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков;
  • другие чиновники.

Информация об их пребывании в священном городе появилась после публикаций председателя главной налоговой службы Шыкмаматова на его странице в Instagram. Также у себя в Facebook фотографией из Мекки поделился управделами президента.

Фото: Instagram/shykmamatovalmambet

Также среди участников умры кыргызстанцы узнали посла Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова.

Умра – это малое паломничество, связанное с посещением Мекки и Заповедной мечети. В отличие от хаджа, она может совершаться в любое время года.

Тем временем турецкие чинуши в первые дни 2026 года навестили в Стамбуле новорожденных детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Шавкат Рахмонов совершил паломничество в Мекку
12:34, 14 апреля 2023
Шавкат Рахмонов совершил паломничество в Мекку
Арман Давлетяров совершил малый хадж в Мекке
09:38, 30 ноября 2023
Арман Давлетяров совершил малый хадж в Мекке
Паломники мира собираются в Мекке для совершения хаджа
05:03, 04 июня 2025
Паломники мира собираются в Мекке для совершения хаджа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: