Военные США захватили танкер с российским флагом в Атлантическом океане

США захватили в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, который в ходе погони сменил название и поднял российский флаг, сообщает Zakon.kz.

Танкер первоначально был известен как Bella 1 и ходил под флагом Панамы и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду США.

Танкер был захвачен на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил корабль береговой охраны США USCGC Munro, сообщило Европейское командование ВС США. Также задержан танкер "теневого флота" Sophia, не имеющий гражданства и также находящийся под санкциями США.

"Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе – в любой точке мира", – написал в X глава Пентагона Пит Хегсет.

Минтранс России распространил заявление по поводу захвата танкера Marinera под российским флагом.

"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", – сказано в сообщении.

Там подчеркнули, что танкер "Маринера", задержанный береговой охраной США, получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года. Лицензия была выдана на основании российского законодательства и норм международного права.

Ранее сообщалось, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти.