Мир

США задержали танкер в Карибском море

США задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 03:00 Фото: pixabay
20 января американские военные захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря, сообщает Zakon.kz.

Репост сообщения южного командования США сделало Министерство войны на своей странице в Х.

"Сегодня утром вооружённые силы США при поддержке министерства внутренней безопасности без происшествий задержали судно Sagitta. Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленной президентом Трампом блокады в отношении судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы единственная нефть, покидающая Венесуэлу, вывозилась на законных основаниях и в надлежащей координации", – говорится в сообщении.

О пострадавших и погибших пока информации нет. Известно, что судно плавало под флагом Панамы. Это уже седьмой такой танкер.

Еще 12 января, сообщалось, что из Венесуэлы будут отправляться только те танкеры с нефтью, которые получили одобрение США. Танкер, не получивший разрешения, может быть задержан американскими властями.

"Нынешние власти Венесуэлы активно сотрудничают с США и Вашингтон надеется на продолжение такого подхода для соблюдения международных санкций и контроля поставок нефти", – отметила тогда пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее США захватили в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, который в ходе погони сменил название и поднял российский флаг.

Читайте также
"Реал" разгромил "Монако": итоги дня в Лиге чемпионов
03:38, 21 января 2026
"Реал" разгромил "Монако": итоги дня в Лиге чемпионов
США нанесли удар по еще одному судну в Карибском море: погибли три человека
16:31, 02 ноября 2025
США нанесли удар по еще одному судну в Карибском море: погибли три человека
Пропавший в Венесуэле самолет найден в Карибском море
16:56, 06 июня 2025
Пропавший в Венесуэле самолет найден в Карибском море
