США задержали танкер в Карибском море

20 января американские военные захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря, сообщает Zakon.kz.

Репост сообщения южного командования США сделало Министерство войны на своей странице в Х.

"Сегодня утром вооружённые силы США при поддержке министерства внутренней безопасности без происшествий задержали судно Sagitta. Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленной президентом Трампом блокады в отношении судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы единственная нефть, покидающая Венесуэлу, вывозилась на законных основаниях и в надлежащей координации", – говорится в сообщении.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

О пострадавших и погибших пока информации нет. Известно, что судно плавало под флагом Панамы. Это уже седьмой такой танкер.

Еще 12 января, сообщалось, что из Венесуэлы будут отправляться только те танкеры с нефтью, которые получили одобрение США. Танкер, не получивший разрешения, может быть задержан американскими властями.

"Нынешние власти Венесуэлы активно сотрудничают с США и Вашингтон надеется на продолжение такого подхода для соблюдения международных санкций и контроля поставок нефти", – отметила тогда пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее США захватили в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, который в ходе погони сменил название и поднял российский флаг.