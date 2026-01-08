Власти Ирана на фоне протестов отключили интернет по всей стране

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks заявила о том, что интернет не работает на всей территории Ирана, сообщает Zakon.kz.

Об этом служба написала в соцсети X (бывшая Twitter).

"Данные в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета", – пишет NetBlocks.

Как уточняется, это произошло "после серии усиливающихся мер цифровой цензуры, направленных против протестов по всей стране, и препятствует праву общественности на общение в критический момент".

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Iran is now in the midst of a nationwide internet blackout; the incident follows a series of escalating digital censorship measures targeting protests across the country and hinders the public's right to communicate at a critical moment 📉 pic.twitter.com/vKpVUUmNJs — NetBlocks (@netblocks) January 8, 2026

Протесты начались еще 28 декабря. Изначально люди проводили мирные митинги из-за взлета цен и резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США: за год доллар подорожал примерно на 80%.

