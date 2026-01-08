#Казахстан в сравнении
Мир

Власти Ирана на фоне протестов отключили интернет по всей стране

Интернет отключили в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 01:13 Фото: pixabay
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks заявила о том, что интернет не работает на всей территории Ирана, сообщает Zakon.kz.

Об этом служба написала в соцсети X (бывшая Twitter).

"Данные в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета", – пишет NetBlocks.

Как уточняется, это произошло "после серии усиливающихся мер цифровой цензуры, направленных против протестов по всей стране, и препятствует праву общественности на общение в критический момент".

Протесты начались еще 28 декабря. Изначально люди проводили мирные митинги из-за взлета цен и резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США: за год доллар подорожал примерно на 80%.

Ранее сообщалось, что протесты в Иране переросли в уничтожение религиозных книг.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
