Мир

Погром и поджог Корана: протесты в Иране переросли в уничтожение религиозных книг

в Иране мирные митинги переросли в погромы и уничтожение религиозных книг, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 18:39 Фото: pixabay
Во время беспорядков люди устроили погром в святыне, расположенной на северо-востоке Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mehr, подозрительная группа напала на магазин, продающий Кораны и религиозные тексты в Боджнурде. Митингующие подожгли его и уничтожили находившиеся внутри книги.

Протесты начались еще 28 декабря. Изначально люди проводили мирные митинги из-за взлета цен и резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США: за год доллар подорожал примерно на 80%.

Ранее сообщалось, что фермеры в Брюсселе устроили протесты с тракторами.

