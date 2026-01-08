Погром и поджог Корана: протесты в Иране переросли в уничтожение религиозных книг

Во время беспорядков люди устроили погром в святыне, расположенной на северо-востоке Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mehr, подозрительная группа напала на магазин, продающий Кораны и религиозные тексты в Боджнурде. Митингующие подожгли его и уничтожили находившиеся внутри книги.

Протесты начались еще 28 декабря. Изначально люди проводили мирные митинги из-за взлета цен и резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США: за год доллар подорожал примерно на 80%.



امروز در بجنورد چند هزار نفر واقعا اومدن اعتراض کنن، یهو مشتی بی‌ناموس رفتن یک مغازه فروش قرآن و کتب دینی را به آتش کشیدند!!



همینا هستن ک نمیزارن ملت اعتراض کنند pic.twitter.com/wtP3XOcwq1 — میرزا المرتضي (@Muriiuu) January 8, 2026

