Мир

В Иране могут навсегда отключиться от глобального интернета

интернет, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 13:25 Фото: freepik
По данным иранских правозащитников, Иран планирует навсегда отключиться от глобального интернета, разрешив подключаться к сети только лицам, прошедшим проверку режима, сообщает Zakon.kz.

Исламская Республика отказалась от своей традиционной модели массовой интернет-цензуры в пользу новой, гораздо более мрачной стратегии: "Абсолютной цифровой изоляции", говорится в отчете организации Filterwatch.


"Государственные СМИ и представители правительства уже дали понять, что это изменение носит постоянный характер, предупредив, что неограниченный доступ не вернется после 2026 года", – пишут активисты.

Согласно неподтвержденному плану, иранцы, имеющие допуск к секретной информации или прошедшие правительственную проверку, получат доступ к отфильтрованной версии глобального интернета. Всем остальным иранцам будет разрешен доступ только к национальному интернету: внутреннему, параллельному интернету, отрезанному от остального мира, заявил Амир Рашиди, руководитель организации Filterwatch.

В Иране продолжается отключение интернета, начавшееся 8 января после 12 дней эскалации антиправительственных протестов.

Ранее США ввели новые санкции против Ирана.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
