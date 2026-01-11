Названы самые пунктуальные аэропорты и авиакомпании мира

В начале 2026 года составлен рейтинг наиболее пунктуальных авиакомпаний как в мире и список самых пунктуальных аэропортов, сообщает Zakon.kz.

Отчет под названием "Обзор показателей пунктуальности за 2025 год" опубликовала компания Cirium, занимающаяся аналитикой в области авиации. Так под пунктуальностью авиакомпаний понимается прибытие самолета к своему выходу в течение 15 минут от запланированного времени. Пунктуальность аэропортов измеряется по количеству вовремя вылетающих рейсов.

Со слов директора Cirium Джереми Боуэна, обычно авиакомпании сталкиваются со следующими проблемами:.

структурные ограничения;

нехватка персонала;

закрытие воздушного пространства;

проблемы с цепочками поставок;

частые сбои из-за погодных условий.

Так, самой пунктуальной авиакомпанией мира оказалась Aeromexico с уровнем пунктуальности 90,02%. За ней в мировом рейтинге идут Saudia (86,53%) и SAS (86,09%).

Региональными победителями стали Delta Air Lines (Северная Америка), которая заняла первую строчку пятый год подряд, Iberia Express (Европа) – в третий раз подряд, Philippine Airlines (Азиатско-Тихоокеанский регион), Copa Airlines (Латинская Америка) – в 11-й раз подряд и Safair (Ближний Восток и Африка).

Платиновую награду получила также Qatar Airways, которую признали лучшей авиакомпанией. Британская авиакомпания Virgin Atlantic показала наибольшее улучшение показателей пунктуальности за прошедший год – с 74,02% в 2024 году до 83,45% в прошлом.

Среди воздушных гаваней платиновую награду получил международный аэропорт Стамбула.

"При вручении этой награды учитывается операционная сложность, влияние на пассажиров во время сбоев в работе и динамика роста", – отмечается в отчете.

Самым пунктуальным среди крупных аэропортов стал международный аэропорт Артуро Мерино Бенитес в Чили. Среди средних лучшим аэропортом стал международный аэропорт Токумен в Панаме, а среди малых – международный аэропорт Хосе Хоакин де Ольмедо в Эквадоре.

