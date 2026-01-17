Названы самые безопасные авиакомпании мира
Портал AirlineRatings составил список самых безопасных авиакомпаний полного сервиса и самых безопасных бюджетных авиакомпаний на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Рейтинг составлен на основе данных 320 отслеживаемых сайтом авиакомпаний. Он опирается на несколько показателей:
- количество инцидентов, скорректированное с учетом общего числа рейсов;
- возраст флота;
- подготовку пилотов;
- международные проверки безопасности.
В этом году эксперты уделили особое предотвращению турбулентности, поскольку она остается основной причиной травм в полете.
"Все авиакомпании, попавшие в топ-25, являются мировыми лидерами авиаперевозок, и утверждать, что одна компания значительно безопаснее другой, нельзя", – отметила руководитель AirlineRatings Шарон Петерсен.
В список самых безопасных авиакомпаний полного сервиса вошли и заняли первые строчки рейтинга:
- Etihad из ОАЭ;
- Cathay Pacific из Гонконга;
- самая большая авиакомпания Австралии Qantas;
- Qatar Airways;
- Emirate.
В топ безопасных лоукостеров вошли гонконгская HK Express, австралийская Jetstar, сингапурская Scoot, flydubai и британская EasyJet.
Также недавно составлен рейтинг лучших городов для путешественников-одиночек.
