Мир

Названы самые безопасные авиакомпании мира

Лучшие авиакомпании мира, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 06:00 Фото: Facebook/etihad
Портал AirlineRatings составил список самых безопасных авиакомпаний полного сервиса и самых безопасных бюджетных авиакомпаний на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составлен на основе данных 320 отслеживаемых сайтом авиакомпаний. Он опирается на несколько показателей:

  • количество инцидентов, скорректированное с учетом общего числа рейсов;
  • возраст флота;
  • подготовку пилотов;
  • международные проверки безопасности.

В этом году эксперты уделили особое предотвращению турбулентности, поскольку она остается основной причиной травм в полете.

"Все авиакомпании, попавшие в топ-25, являются мировыми лидерами авиаперевозок, и утверждать, что одна компания значительно безопаснее другой, нельзя", – отметила руководитель AirlineRatings Шарон Петерсен.

В список самых безопасных авиакомпаний полного сервиса вошли и заняли первые строчки рейтинга:

  • Etihad из ОАЭ;
  • Cathay Pacific из Гонконга;
  • самая большая авиакомпания Австралии Qantas;
  • Qatar Airways;
  • Emirate.

В топ безопасных лоукостеров вошли гонконгская HK Express, австралийская Jetstar, сингапурская Scoot, flydubai и британская EasyJet.

Также недавно составлен рейтинг лучших городов для путешественников-одиночек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
