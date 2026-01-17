Названы самые безопасные авиакомпании мира

Портал AirlineRatings составил список самых безопасных авиакомпаний полного сервиса и самых безопасных бюджетных авиакомпаний на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составлен на основе данных 320 отслеживаемых сайтом авиакомпаний. Он опирается на несколько показателей:

количество инцидентов, скорректированное с учетом общего числа рейсов;

возраст флота;

подготовку пилотов;

международные проверки безопасности.

В этом году эксперты уделили особое предотвращению турбулентности, поскольку она остается основной причиной травм в полете.

"Все авиакомпании, попавшие в топ-25, являются мировыми лидерами авиаперевозок, и утверждать, что одна компания значительно безопаснее другой, нельзя", – отметила руководитель AirlineRatings Шарон Петерсен.

В список самых безопасных авиакомпаний полного сервиса вошли и заняли первые строчки рейтинга:

Etihad из ОАЭ;

Cathay Pacific из Гонконга;

самая большая авиакомпания Австралии Qantas;

Qatar Airways;

Emirate.

В топ безопасных лоукостеров вошли гонконгская HK Express, австралийская Jetstar, сингапурская Scoot, flydubai и британская EasyJet.

