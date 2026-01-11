#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Мир

Ученые нашли крупнейшую в мире рептилию, способную переплыть океан без особых усилий

Вода, рептилия, плаванье, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 02:30 Фото: pexels
Гребнистые крокодилы являются крупнейшими рептилиями в мире и имеют огромную силу укуса. При этом плавание на длинные дистанции не является их сильной стороной, но они живут на многих островах в южной части Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, в 2010 году группа ученых из Университета Квинсленда, Службы парков и дикой природы Квинсленда и Австралийского зоопарка провели исследование.

Они прикрепили сонарные передатчики к 27 взрослым крокодилам в австралийской реке Кеннеди и использовали подводные приемники, чтобы отслеживать их движения. Так удалось собрать 1,2 миллиона данных о стае гребнистых крокодилов.

Исследователи заметили, что крокодилы начинали свои дальние путешествия в течение часа после смены прилива. Это позволяло рептилиям "кататься" на океанских течениях. Когда прилив снова затихал, они вылезали на берег реки и ждали смены прилива.

По словам ученых, так крокодилы могли преодолевать более 50 километров от своего дома до устья реки и даже выходили в открытое море. Обычно эти перемещения осуществлялись рывками по 10 километров.

"Гребнистые крокодилы встречаются в виде островных популяций по всему Индийскому и Тихому океанам, и, поскольку они являются единственным видом крокодилов, обитающих в соленой воде на этой обширной территории, вероятно, происходит регулярное смешивание островных популяций", – поделился автор исследования доктор Хамиш Кэмпбелл из Университета Квинсленда в своем заявлении.

Ученые отметили, что гребнистые крокодилы плохо плавают, но они могут долгое время выживать в соленой воде, без еды и воды. Именно поэтому им удавалось перемещаться только при благоприятных поверхностных течениях.

В издании добавили, что среди наиболее впечатляющих зарегистрированных гребнистых крокодилов была 3,84-метровая рептилия. Этот крокодил за 25 дней преодолел 590 километров до западного побережья полуострова Кейп-Йорк, воспользовавшись сезонной системой течений.

Ранее ученых удивило содержимое желудка 3000-летней мумии крокодила.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Побег крокодилов: в Китае продолжают искать сбежавших во время наводнений рептилий
06:08, 18 сентября 2023
Побег крокодилов: в Китае продолжают искать сбежавших во время наводнений рептилий
Друг из Кубы: что известно о самой большой рептилии в зоопарке Алматы
09:23, 19 сентября 2023
Друг из Кубы: что известно о самой большой рептилии в зоопарке Алматы
Франция ввела войска в Новую Каледонию
09:24, 16 мая 2024
Франция ввела войска в Новую Каледонию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: