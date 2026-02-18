Акулы начали заплывать в глубины Антарктического океана: что произошло

Неожиданная находка в глубинах Южного океана поставила под сомнение устоявшееся представление о том, что акулы не живут в антарктических водах, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, крупную спящую акулу длиной 3-4 метра запечатлели на видео у Южных Шетландских островов.

Съемку осуществил Центр глубоководных исследований Minderoo-UWA, работающий при Университете Западной Австралии. Устройство погрузили на глубину около 490 метров, где температура воды составляла всего 1,27 °C.

"Мы не ожидали увидеть акул, потому что существует общее правило: в Антарктике акул нет. И это не маленькая особь – это настоящая махина", – рассказал директор центра Алан Джеймисон.

По его словам, в научной литературе нет подтвержденных данных о встречах акул в пределах Южного океана – акватории южнее 60-й параллели. Независимый эксперт, биолог-консервационист Питер Кайн из Университет Чарльза Дарвина, отметил, что столь южных регистраций ранее не было.

На кадрах заметно, как акула медленно движется над безжизненным морским дном. Виден и скат – родственник акул, внешне напоминающий ската-хвостокола. Его присутствие ученых не удивило: ареал скатов давно известен и включает южные широты.

<br>

Исследователи предполагают, что акулы могли обитать в Антарктике и раньше, но были незамечены из-за труднодоступности региона. Холодные плотные воды Южного океана снизу плохо перемешиваются с более пресными водами от таяния льдов.

На глубине около 500 метров формируется относительно "теплый" слой, где и находилась акула.

По мнению Джеймисона, такие акулы могут питаться тушами китов, гигантских кальмаров и других крупных морских животных, опускающихся на дно.

Ученые допускают, что изменения климата и потепление океанов могут влиять на перераспределение хищников.

