#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Наука и технологии

Акулы начали заплывать в глубины Антарктического океана: что произошло

Вода, океан, акула, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 03:59 Фото: pexels
Неожиданная находка в глубинах Южного океана поставила под сомнение устоявшееся представление о том, что акулы не живут в антарктических водах, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, крупную спящую акулу длиной 3-4 метра запечатлели на видео у Южных Шетландских островов.

Съемку осуществил Центр глубоководных исследований Minderoo-UWA, работающий при Университете Западной Австралии. Устройство погрузили на глубину около 490 метров, где температура воды составляла всего 1,27 °C.

"Мы не ожидали увидеть акул, потому что существует общее правило: в Антарктике акул нет. И это не маленькая особь – это настоящая махина", – рассказал директор центра Алан Джеймисон.

По его словам, в научной литературе нет подтвержденных данных о встречах акул в пределах Южного океана – акватории южнее 60-й параллели. Независимый эксперт, биолог-консервационист Питер Кайн из Университет Чарльза Дарвина, отметил, что столь южных регистраций ранее не было.

На кадрах заметно, как акула медленно движется над безжизненным морским дном. Виден и скат – родственник акул, внешне напоминающий ската-хвостокола. Его присутствие ученых не удивило: ареал скатов давно известен и включает южные широты.

Исследователи предполагают, что акулы могли обитать в Антарктике и раньше, но были незамечены из-за труднодоступности региона. Холодные плотные воды Южного океана снизу плохо перемешиваются с более пресными водами от таяния льдов.

На глубине около 500 метров формируется относительно "теплый" слой, где и находилась акула.

По мнению Джеймисона, такие акулы могут питаться тушами китов, гигантских кальмаров и других крупных морских животных, опускающихся на дно.

Ученые допускают, что изменения климата и потепление океанов могут влиять на перераспределение хищников.

Ранее сообщалось, что птичий грипп добрался до пингвинов, обитающих на одном из самых удаленных островов мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые нашли крупнейшую в мире рептилию, способную переплыть океан без особых усилий
02:30, 12 января 2026
Ученые нашли крупнейшую в мире рептилию, способную переплыть океан без особых усилий
Новый вирус нашли в глубинах Тихого океана
11:37, 22 сентября 2023
Новый вирус нашли в глубинах Тихого океана
В Индийском океане нашли змею, которой не должно было быть
02:30, 16 января 2026
В Индийском океане нашли змею, которой не должно было быть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амир Омарханов c победы стартовал на турнире в Тунисе
04:14, 19 февраля 2026
Амир Омарханов c победы стартовал на турнире в Тунисе
Определились все полуфинальные пары мужского хоккейного турнира на Олимпиаде
03:58, 19 февраля 2026
Определились все полуфинальные пары мужского хоккейного турнира на Олимпиаде
Как выступили казахстанские спортсмены 18 февраля на Олимпиаде-2026
03:35, 19 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены 18 февраля на Олимпиаде-2026
Михаил Шайдоров пришёл поболеть за казахстанских шорт-трекистов
02:58, 19 февраля 2026
Михаил Шайдоров пришёл поболеть за казахстанских шорт-трекистов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: