Великобритания передаст Украине баллистические ракеты, способные "долететь до Москвы"

Власти Великобритании собираются передать Украине баллистические ракеты Nightfall ("Сумерки"), способные уничтожать цели на расстоянии почти в 500 км, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, эти "ракеты оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достигать Москвы".

До этого министерство обороны Соединенного Королевства обратилось к британским фирмам с просьбой разработать, создать и поставить первые три опытные ракеты в рамках контракта на 9 млн фунтов стерлингов.

