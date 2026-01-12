#Казахстан в сравнении
Мир

Великобритания передаст Украине баллистические ракеты, способные "долететь до Москвы"

Ракеты, военная техника, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 06:59 Фото: pexels
Власти Великобритании собираются передать Украине баллистические ракеты Nightfall ("Сумерки"), способные уничтожать цели на расстоянии почти в 500 км, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, эти "ракеты оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достигать Москвы".

До этого министерство обороны Соединенного Королевства обратилось к британским фирмам с просьбой разработать, создать и поставить первые три опытные ракеты в рамках контракта на 9 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось о том, что США потратят 45 миллионов долларов на Таиланд и Камбоджу. 10 млн долларов уйдет на разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов.

Аксинья Титова
