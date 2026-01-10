#Казахстан в сравнении
Мир

США потратят 45 миллионов долларов на Таиланд и Камбоджу

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 08:52 Фото: freepik
США предоставят Камбодже и Таиланду помощь в размере 45 млн долларов для укрепления миротворческих усилий американского президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По данным Al Jazeera, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии Майкл ДеСомбре.

"Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать правительства Камбоджи и Таиланда в их стремлении к реализации Куала-Лумпурских мирных соглашений и созданию условий для возвращения к миру, процветанию и стабильности для их народов и региона", – сказал ДеСомбре.

По его словам, США выделят 15 млн долларов на стабилизацию границ, чтобы помочь общинам оправиться от последствий конфликта, и 10 млн долларов – на разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов.

Вашингтон также выделит 20 млн долларов на инициативы, которые помогут Камбодже и Таиланду бороться с мошенническими схемами и незаконным оборотом наркотиков, а также на другие программы.

Ранее мы писали о том, что Казахстану можно не волноваться из-за Венесуэлы – нефть не подешевеет минимум год.

Аксинья Титова
