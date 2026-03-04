Турция сбила баллистическую ракету, запущенную из Ирана

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты, запущенной Ираном и направлявшейся в турецкое воздушное пространство через Ирак и Сирию, сообщает Zakon.kz.

Ракета была успешно сбита системами ПВО НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

В ведомстве отметили, что обломки перехватчика упали в провинции Хатай на юге страны, при этом жертв и пострадавших нет.

"Турция примет все необходимые меры для защиты своей территории и оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия против страны", – подчеркнули в Минобороны.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

