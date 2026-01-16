Тимошенко, которой грозит до 10 лет, обвинила депутата партии Зеленского в деле о взятке
Фото: Instagram/yulia_tymoshenko
Во время слушания дела о коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что показания против нее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по делу о взятке давал депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Игорь Копытин, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала ТСН, который вел трансляцию слушания на YouTube, Тимошенко встретилась с Копытиным в период, который рассматривает следствие.
"Сейчас мы сложили все эти пазлы, и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат. Господин Копытин – это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ", – сказала Тимошенко.
Отмечается, что Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Ранее сообщалось, что Антикор Украины подозревает Юлию Тимошенко в подкупе народных депутатов и покупке из голосов "за" или "против" в конкретных законопроектах.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript