Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с высшим военным руководством и главами парламентских партий республики, на которой обсудил с ними идею об отправке военных в Украину, сообщает Zakon.kz.

По данным Boursorama, он предложил это сделать в рамках инициативы так называемой "коалиции желающих". Однако стопроцентной поддержки ему получить не удалось.

Встреча состоялась 8 января. В ней участвовали французский премьер-министр Себастьен Лекорню, глава министерства вооруженных сил Катрин Вотрен и начальник Главного штаба Вооруженных сил (ВС) Франции, генерал Фабьен Мандон.

По словам Лекорню, необходимо привлекать к обсуждению депутатов. Как уточняется, дебаты внутри парламента по этому вопросу могут пройти в течение ближайших двух-трех недель.

Целью обсуждений стало информирование депутатов о планах по размещению французских солдат в Украине после того, как будет заключено мирное соглашение, пишут журналисты.

Речь может идти якобы о включении 6 000 военных в состав международного контингента из 10 тысяч человек с участием сил Великобритании. Командование может разместиться в Мон-Валерьене, под Парижем.

По некоторым данным, Макрон говорил о существенном прогрессе относительно вопроса обеспечения поддержки этих сил со стороны Вашингтона, однако далеко не все парламентарии поверили в искренность обещаний Соединенных Штатов.

"Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу", – считает Матильда Пано.

До этого глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал решение французского Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину. По его мнению, инициатива является чистым безумием и приведет к прямому конфликту с Россией. Политик призвал объявить президенту Франции импичмент.

