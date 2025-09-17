#АЭС в Казахстане
Спорт

ФИФА выплатит клубам рекордную сумму за участие игроков в ЧМ-2026

Статуэтка, символ, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 06:59 Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная футбольная федерация (ФИФА) выплатит клубам рекордные 355 млн долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира (ЧМ) 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте организации, сумма увеличилась почти на 70% по сравнению с предыдущим турниром. За ЧМ-2022 в Катаре клубам было выплачено 209 млн долларов.

В ФИФА отметили, что впервые клубы, отпускающие игроков на отборочные матчи ЧМ, а не только на финальную стадию, получат компенсацию.

Какие суммы будут выплачены конкретным клубам, будет объявлено позже.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на "Метлайф-стэдиум" (штат Нью-Джерси).

Ранее, 15 сентября 2025 года, пресс-служба алматинского футбольного клуба "Кайрат" опубликовала информацию о скором старте продаж билетов на домашние матчи команды в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Аксинья Титова
