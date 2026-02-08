#Казахстан в сравнении
Советы

Боль в животе: врач назвала ошибки, которые люди совершают при лечении

советы врача, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 20:16 Фото: freepik
Гастроэнтеролог Александра Метелина назвала четыре ошибки, которые совершают люди при боли живота, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Лентой.ру" она отметила, что в первую очередь ошибочно заниматься самолечением.

"Обезболивание способно замаскировать серьезную патологию, например, аппендицит, воспаление, урологические и гинекологические проблемы. Боль может временно стать тише, но причина никуда не денется, а время при таких состояниях иногда решает все", – рассказала эксперт.

Второй ошибкой врач считает резкое урезание питания или полный отказ от еды, так как из-за этого могут возникать проблемы с моторикой в ЖКТ, а его чувствительность будет усиливаться.

К отдельным ошибкам врач отнесла тех, кто чувствует боль в животе после переедания. Она отметила, что часто люди принимают ферменты, но боль возникает не из-за их дефицита, а из-за перерастяжения стенки кишечника. В такой ситуации ферменты не помогают решить проблему.

Не менее опасной ошибкой врач назвала и употребление сорбентов.

Также специалист призывает не греть живот, если он болит, так как это может усилить воспаление и вызвать осложнения, в том числе при аппендиците.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые назвали продукт, который помогает при язве желудка и раке ЖКТ.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
