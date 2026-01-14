#Казахстан в сравнении
Мир

Кадыров ответил на очередную волну слухов о здоровье

Рамзан Кадыров высказался о своем здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 00:50 Фото: Telegram/Kadyrov_95
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что у него якобы отказали почки и что он лежит в больнице, куда привезли врачей из частной клиники, сообщает Zakon.kz.

Политик во время поездки по Грозному поучаствовал в прямом эфире на странице своего помощника в соцсети Instagram.

"У меня нет болезней почек... и желудка. Единственное, что я не переношу, – это перец, а так я абсолютно здоров. И силы у меня есть", – сказал Кадыров.

Отметим, что в 2024 году Кадыров уже опровергал слухи о своем здоровье. Тогда он провел прямой эфир на своей странице во "ВКонтакте" во время вечерней прогулки по Грозному и заявил, что все в порядке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
