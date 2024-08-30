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Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья

Кадыров, Чечня, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 12:38 Фото: Telegram/RKadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с его здоровьем все в порядке. Он провел прямой эфир на своей странице во "ВКонтакте" во время вечерней прогулки по Грозному, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания. Кадыров отметил, что, по словам врачей, со здоровьем у него все хорошо.

"Если я хожу, то живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Врачи говорят, что организм, как у молодого парня", – сказал глава Чечни.

Кадыров неоднократно опровергал сообщения о проблемах со здоровьем, утверждая, что "здоров и полон сил". В частности, в начале августа 2024 года он сообщил, что каждые три месяца проходит обследования и последнее показало, что у него лишь "чуть-чуть снижен был витамин D". После он отжался около 30 раз перед камерой, чтобы доказать, что здоров.

17 августа 2024 года глава Чечни опубликовал пост, в котором поблагодарил Илона Маска за шикарный подарок – автомобиль Tesla Cybertruck. Кадыров рассказал, что уже испытал машину и остался доволен, а также пригласил американского предпринимателя в Грозный.

Спустя два дня Маск заявил на своей странице в Х, что не дарил Кадырову электрокар. 

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