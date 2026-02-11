#Казахстан в сравнении
Мир

Рамзан Кадыров опубликовал видео с "воскресшим" после ДТП сыном Адамом

Фото: Telegram/Kadyrov_95
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием сына Адама Кадырова, впервые появившегося на публике после сообщений о серьезном ДТП, сообщает Zakon.kz.

Ролик был размещен 10 февраля 2026 года в его официальном Telegram-канале. На кадрах Рамзан Кадыров сидит за столом и беседует с помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым. Во время встречи к ним присоединяется Адам Кадыров.

В подписи к публикации глава региона иронично отреагировал на распространявшиеся слухи.

"Поздний ужин с дорогим братом, помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам", – написал он в своем посте.

Таким образом, глава Чечни фактически опроверг информацию о тяжелом состоянии сына, появившуюся в ряде чеченских Telegram-каналов в январе.

Тогда утверждалось, что Адам Кадыров якобы попал в серьезное ДТП, был госпитализирован, а затем транспортирован в Москву для дальнейшего лечения. Официальных подтверждений этим сообщениям на тот момент не поступало.

Канат Болысбек
