Ядерный бункер в Великобритании не выдержал соседства с водой

Ядерный бункер эпохи холодной войны на восточном побережье Йоркшира (Великобритания) находится в нескольких днях от обрушения в море: стремительная береговая эрозия перекраивает одну из самых уязвимых береговых линий страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Interesting Engineering, кирпичное сооружение, расположенное недалеко от деревни Танстолл на побережье Холдернесс, построили в 1959 году как пост Королевского наблюдательного корпуса (Royal Observer Corps, ROC) и вывели из эксплуатации в начале 1990-х годов.

Изначально бункер находился примерно в ста метрах от линии берега, но сегодня он опасно нависает над краем крутого обрыва, а во время прилива волны уже подбираются к его основанию.

Историк-любитель Дэйви Робинсон, который документирует последние дни сооружения, рассказал, что бункеру "осталось совсем недолго – возможно, всего несколько дней", указывая на скорость, с которой размывается окружающая его земля.

Фото: Timothy’s Travels

По данным Агентства по охране окружающей среды, восточный Йоркшир обладает одной из самых быстро размывающихся береговых линий в стране: побережье Холдернесс теряет в среднем примерно два метра суши в год.

Пост ROC в Танстолле был частью общенациональной сети наблюдательных станций, предназначенных для обнаружения ядерных взрывов и радиоактивных выпадений в период холодной войны.

Бункер в основном находился под землей, и первоначально над поверхностью был виден лишь небольшой бетонный блок. По мере усиления эрозии наружу стали выходить кирпичные стены и внутренние элементы конструкции.

