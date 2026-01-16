Ядерный бункер в Великобритании не выдержал соседства с водой
По данным Interesting Engineering, кирпичное сооружение, расположенное недалеко от деревни Танстолл на побережье Холдернесс, построили в 1959 году как пост Королевского наблюдательного корпуса (Royal Observer Corps, ROC) и вывели из эксплуатации в начале 1990-х годов.
Изначально бункер находился примерно в ста метрах от линии берега, но сегодня он опасно нависает над краем крутого обрыва, а во время прилива волны уже подбираются к его основанию.
Историк-любитель Дэйви Робинсон, который документирует последние дни сооружения, рассказал, что бункеру "осталось совсем недолго – возможно, всего несколько дней", указывая на скорость, с которой размывается окружающая его земля.
Фото: Timothy’s Travels
По данным Агентства по охране окружающей среды, восточный Йоркшир обладает одной из самых быстро размывающихся береговых линий в стране: побережье Холдернесс теряет в среднем примерно два метра суши в год.
Пост ROC в Танстолле был частью общенациональной сети наблюдательных станций, предназначенных для обнаружения ядерных взрывов и радиоактивных выпадений в период холодной войны.
Бункер в основном находился под землей, и первоначально над поверхностью был виден лишь небольшой бетонный блок. По мере усиления эрозии наружу стали выходить кирпичные стены и внутренние элементы конструкции.
