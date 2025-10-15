#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
539.56
627.35
6.84
Наука и технологии

Первый гражданский ядерный бункер появится в Сеуле

В Сеуле построят гражданский бункер, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 02:51 Фото: pixabay
К 2028 году в столице Южной Кореи построят первый гражданский ядерный бункер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Korea Herald, бункер будет предназначен для защиты жителей от внешних ядерных, биологических или химических атак. Убежище разместят под многоквартирным жилым комплексом в районе Гарак-донг, на месте бывшего следственного изолятора Сондон.

Площадь укрытия составит около 2100 кв. м. Бункер сможет принять до 1020 человек. Убежище оборудуют системами вентиляции, хранения воды, водоснабжения и канализацией. Люди смогут находиться там до 14 дней.

В мирное время помещение бункера будет использоваться как фитнес-центр.

"Ключевыми факторами, лежащими в основе проекта, стали "растущие военные угрозы со стороны Северной Кореи и нестабильность в сфере глобальной безопасности", – говорится в публикации.

Известно, что строительство подобных убежищ стало частью городского плана "Оборона Сеула-2030". Его правительство Сеула разработало в марте 2024 года.

Так выглядит иллюстрация комплекса общественного жилья, под которым разместят бункер.

Фото: koreaherald

На Камчатке хотят заставить нерадивых туристов оплачивать свое спасение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Между Астаной и Сеулом запустили прямой авиарейс
16:15, 16 июня 2024
Между Астаной и Сеулом запустили прямой авиарейс
Германия собирается расширить сети бункеров и убежищ
06:41, 08 июня 2025
Германия собирается расширить сети бункеров и убежищ
Первый в Южной Корее законопроект об однополых браках направили в парламент
17:07, 31 мая 2023
Первый в Южной Корее законопроект об однополых браках направили в парламент
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: