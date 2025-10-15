Первый гражданский ядерный бункер появится в Сеуле

К 2028 году в столице Южной Кореи построят первый гражданский ядерный бункер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Korea Herald, бункер будет предназначен для защиты жителей от внешних ядерных, биологических или химических атак. Убежище разместят под многоквартирным жилым комплексом в районе Гарак-донг, на месте бывшего следственного изолятора Сондон.

"핵 공격 14일 생존" 송파구 아파트 지하에 '핵·화생방 벙커' 짓는다

Площадь укрытия составит около 2100 кв. м. Бункер сможет принять до 1020 человек. Убежище оборудуют системами вентиляции, хранения воды, водоснабжения и канализацией. Люди смогут находиться там до 14 дней.

В мирное время помещение бункера будет использоваться как фитнес-центр.

"Ключевыми факторами, лежащими в основе проекта, стали "растущие военные угрозы со стороны Северной Кореи и нестабильность в сфере глобальной безопасности", – говорится в публикации.

Известно, что строительство подобных убежищ стало частью городского плана "Оборона Сеула-2030". Его правительство Сеула разработало в марте 2024 года.

Так выглядит иллюстрация комплекса общественного жилья, под которым разместят бункер.

Фото: koreaherald

