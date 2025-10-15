Первый гражданский ядерный бункер появится в Сеуле
Как пишет The Korea Herald, бункер будет предназначен для защиты жителей от внешних ядерных, биологических или химических атак. Убежище разместят под многоквартирным жилым комплексом в районе Гарак-донг, на месте бывшего следственного изолятора Сондон.
"핵 공격 14일 생존" 송파구 아파트 지하에 '핵·화생방 벙커' 짓는다— ❄wïntër_/ᐠ._.🌸マ (@Winter_c818) October 13, 2025
> 그냥 어쩐지 악의 무리가 마약같은거 편하게 할수있는 장소 마련해주는 그런 느낌이랄까 pic.twitter.com/4bJCLnwnNG
Площадь укрытия составит около 2100 кв. м. Бункер сможет принять до 1020 человек. Убежище оборудуют системами вентиляции, хранения воды, водоснабжения и канализацией. Люди смогут находиться там до 14 дней.
В мирное время помещение бункера будет использоваться как фитнес-центр.
"Ключевыми факторами, лежащими в основе проекта, стали "растущие военные угрозы со стороны Северной Кореи и нестабильность в сфере глобальной безопасности", – говорится в публикации.
Известно, что строительство подобных убежищ стало частью городского плана "Оборона Сеула-2030". Его правительство Сеула разработало в марте 2024 года.
Так выглядит иллюстрация комплекса общественного жилья, под которым разместят бункер.
Фото: koreaherald
На Камчатке хотят заставить нерадивых туристов оплачивать свое спасение.